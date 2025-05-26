OnePlus Buds 4 официально представлены.

Согласно информации от издания Gizmochina, компания OnePlus подтвердила ключевые особенности и цену новых беспроводных наушников OnePlus Buds 4 перед их официальным запуском. Наушники будут представлены вместе с новыми смартфонами OnePlus Ace 5 Racing Edition и OnePlus Ace 5 Ultra (Extreme Edition) 27 мая в Китае.

OnePlus Buds 4 обеспечивают уровень шумоподавления до 55 дБ при широком частотном диапазоне 5500 Гц. Для улучшения качества звонков используется обновленная система двойных микрофонов с поддержкой AI-технологий для подавления фонового шума. Наушники оснащены двойными динамическими драйверами, которые обеспечивают сбалансированное звучание на высоких и низких частотах. Встроенный двойной ЦАП гарантирует четкость звука, а фирменная настройка "golden sound tuning" оптимизирует качество прослушивания. Среди функций также отмечена возможность реального времени AI-перевода и двойного режима перевода для более удобного общения. Полные спецификации устройства пока не раскрыты.

Наушники будут доступны по цене 449 юаней (~$60). Для студентов предусмотрена скидка в размере 30 юаней, что снижает стоимость до 419 юаней (~$55). OnePlus Buds 4 предложены в двух цветовых вариантах: Pine Green (зеленый) и Deep Space Grey (серый). Продажи стартуют 27 мая.