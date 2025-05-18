Huawei выпускает ноутбук MateBook GT 14 на базе Linux с OLED-экраном 2.8K и процессорами Intel Core Ultra.

Image: Huawei

Компания Huawei представила версию ноутбука MateBook GT 14 с предустановленной операционной системой Linux. Как сообщает IThome, новинка сохранила характеристики флагманской модели, но стала доступнее за счёт отсутствия лицензии Windows.

Устройство оснащено 14.2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2.8K (2520×1680 пикселей), пиковой яркостью 1000 нит, охватом 100% DCI-P3 и частотой обновления 144 Гц. В основе лежат процессоры Intel Core Ultra5, Ultra7 или Ultra9 с энергопотреблением до 115 Вт, а также до 32 ГБ оперативной памяти и SSD PCIe 4.0 объёмом до 2 ТБ. Система охлаждения Huawei Tianwangxing включает вентилятор Shark Fin второго поколения для снижения температуры под нагрузкой. Аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч поддерживает 140-ваттную зарядку и обратную зарядку других устройств мощностью 40 Вт.

Цены стартуют с 6999 юаней ($960) за конфигурацию Ultra5 16GB+1TB. Версии с Ultra7 32GB+1TB предлагаются по цене 8699 юаней ( $1195).

Linux-версия лишена фирменных функций Huawei, таких как «одно касание» для передачи файлов и сканер отпечатков, но позволяет устанавливать Windows или другие ОС после отдельной покупки лицензии. Гарантия распространяется на два года для компонентов и один год для батареи и программного обеспечения.

Image: Huawei

Ноутбук ориентирован на создателей контента, геймеров (с поддержкой внешней видеокарты Hi GT Cube) и профессионалов. Продажи начнутся в мае 2025 года.