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Kefir32
Zotac представила мини-ПК на базе Intel Core Ultra Series 2 с поддержкой AI и компактным дизайном
Zotac представила новые мини-ПК серий M и C на выставке Computex 2025.

Image: Zotac / NotebookCheck

Компания Zotac анонсировала на выставке Computex 2025 обновлённые мини-ПК серий M и C, построенные на процессорах Intel Core Ultra Series 2. Среди новинок — модели Zbox CI675 nano, CI655 nano (серия C) и edge MI676, MI656 (серия M). Как сообщает NotebookCheck, производитель пока не уточнил, относятся ли используемые CPU к линейкам Lunar Lake или Arrow Lake.

Модели серий C и M получили NPU для обработки AI-задач. В линейке C представлены также edge CI345 с процессором Intel N150 (Twin Lake), ориентированный на энергоэффективные сценарии. Устройства серии M, в свою очередь, оснащены улучшенными графическими ядрами Arc и активной системой охлаждения, что может указывать на использование CPU Arrow Lake.

Zotac подчеркивает, что новые мини-ПК рассчитаны на длительный срок службы, однако детали цен и даты выхода пока не раскрываются.

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#zotac #мини-пк #computex 2025
Источник: notebookcheck.net
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