Предстоящий 9-дюймовый планшет Red Magic с OLED-экраном может быть оснащён мощным аккумулятором и встроенным вентилятором.

Как сообщает Gizmochina , бренд Red Magic (подразделение Nubia) готовит к выпуску компактный игровой планшет, который может стать одним из самых производительных устройств в своем классе. По данным инсайдера Digital Chat Station, новинка получит 9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400×1504 пикселей и кастомной оптимизацией для игр.

«Сердцем» устройства станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой 4,32 ГГц. Особенностью планшета станет встроенная система активного охлаждения — вентилятор, что редко встречается в компактных устройствах такого формата. Как отмечает источник, эта технология позволит поддерживать стабильную производительность даже во время длительных игровых сессий.

Еще одна ключевая особенность — аккумулятор емкостью более 8000 мАч. Инсайдер подчеркивает, что это рекордный показатель для небольших планшетов: «Никакая другая компактная модель не имеет батареи с такой емкостью».

Red Magic уже анонсировала разработку планшета в прошлом месяце, пообещав, что устройство превзойдет ожидания пользователей. Конкуренты, включая Lenovo Legion, Redmi и Huawei, также готовят аналогичные устройства с флагманскими чипами в 2025 году.

Источник предполагает, что цена новинки может составлять $485–555.