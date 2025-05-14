В преддверии выпуска бренд представил четыре цветовых варианта для модели Ultra.

Image: Huawei / Weibo

Компания Huawei готовится к выпуску линейки смартфонов Nova 14, которая включит три модели: Nova 14, 14 Pro и 14 Ultra. Как сообщает ресурс Gizmochina, флагманская версия Nova 14 Ultra получит четыре цветовых варианта и обновлённый дизайн камеры.

Nova 14 Ultra будет доступна в оттенках Floating Gold, Floating White, Glowing Purple и Obsidian Black. Корпус сохраняет фирменный стиль Star Ring с круговым модулем камеры, однако переход между модулем и задней панелью стал более плавным.

В камере используются четыре сенсора, включая основной, телевик, сверхширокий объектив и Red Maple Color — многоспектральный датчик, ранее представленный в линейке Mate 70. Он анализирует световые данные для более точной передачи цветов, что, по заявлению Huawei, выделяет модель в премиальном сегменте.

Смартфон получит 6,8-дюймовый безрамочный дисплей и, как ожидается, станет первым устройством с HarmonyOS 5 из коробки. Основой аппаратной начинки станет чипсет Kirin 9 серии, сопоставимый по производительности с флагманскими линейками Mate и Pura.

Официальный анонс Nova 14 Ultra запланирован на 19 мая 2025 года в Китае.