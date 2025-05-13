Производитель аксессуаров Ugreen выпустил новый доступный повербанк PB532.

Компания Ugreen анонсировала портативное зарядное устройство PB532, которое сочетает высокую ёмкость, быструю зарядку и низкую цену. Как сообщает ресурс Notebookcheck, новинка уже доступна в Китае по цене 99 юаней ($14).

Модель оснащена аккумулятором на 20 000 мАч, что, по заявлению бренда, позволяет полностью зарядить iPhone 16 Pro Max или Xiaomi 15 до 2,7 раз. Поддержка 30-ваттной быстрой зарядки обеспечивает зарядку iPhone 16 Pro Max до 57% за 30 минут, а Xiaomi 15 — до 50% за тот же срок. Для восполнения энергии самого power bank потребуется около 4 часов при использовании 30-ваттного адаптера (например, Anker Nano 65W).

Устройство имеет три порта: один USB-A (максимум 33 Вт) и два USB-C (до 30 Вт). Поддержка стандартов PD, PPS, UFCS, QC и SCP гарантирует совместимость с широким спектром гаджетов. Встроенный экран отображает точный уровень заряда, а конструкция соответствует требованиям авиабезопасности.

Производитель отмечает улучшенную долговечность батареи по сравнению с обычными повербанками и встроенные системы защиты от перегрузок. Глобальный релиз и цены за пределами Китая пока не объявлены, однако Ugreen все же выводит свои продукты на международный рынок.