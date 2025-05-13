В сети появились ключевые подробности о серии Find X9.

Image: Oppo

Китайский бренд Oppo готовит к выпуску линейку смартфонов Find X9, которая, по данным ресурса Gizmochina, будет включать четыре модели с разными характеристиками. Информация основывается на утечке от известного инсайдера Digital Chat Station, опубликованной в социальной сети Weibo.

Согласно источнику, три из четырёх устройств получат новейший процессор MediaTek Dimensity 9500. Экраны этих моделей будут представлены тремя диагоналями: 6,3 дюйма, 6,59 дюйма и 6,78 дюйма, все с разрешением 1,5K. Дизайн дисплеев описан как плоский с минимальными рамками, достигнутыми благодаря технологии LIPO. Основная камера у всех трёх устройств будет тройной, включая перископический телеобъектив. Как утверждается, топовая модель в этой группе будет оснащена 200-мегапиксельным перископом.

На их фоне заметно выделяется четвёртый смартфон серии — Find X9 Ultra. По слухам, он получит чип Snapdragon 8 Elite 2 и основной датчик изображения размером 1 дюйм. Камера Ultra-версии может включать 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом и 200-мегапиксельный перископ. Экран устройства, как ожидается, повторит диагональ предшественника — 6,82 дюйма.

Серия Find X9, судя по всему, станет конкурентом линейки iPhone 17. Три модели (вероятно, X9, X9+ и X9 Pro) могут быть представлены уже в октябре 2025 года, тогда как Ultra-версия дебютирует не раньше первой половины 2026 года.