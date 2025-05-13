В сети появились характеристики серии Huawei Nova 14.

Компания Huawei, как сообщает инсайдер Digital Chat Station в соцсети Weibo, готовит к выпуску серию смартфонов Nova 14, которая станет преемником Nova 13. Новинки получат HarmonyOS 5 с улучшенным интерфейсом (на 30% плавнее, по данным источника) и поддержкой более 15 000 нативных приложений.

Серия включает модели Nova 14, Nova 14 Pro и, возможно, премиальный Nova 14 Ultra. Последний, как утверждает Digital Chat Station, оснащён процессором Kirin 9-й серии и хранилищем до 1 ТБ. Основная камера получит мультиспектральный сенсор и 12-мегапиксельный телеобъектив, аналогичный Nova 13 Pro (69 мм, 3-кратный зум).

Дисплеи новинок, согласно утечке, будут OLED-панелями с диагональю 6,7–6,8 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера, как у предшественника, может включать 60-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль (17 мм) и 8-мегапиксельный телеобъектив (52 мм, 2-кратный зум).

HarmonyOS 5, как отмечает Digital Chat Station, интегрирует «Ark Engine» для синхронизации устройств и AI-ассистента Celia, улучшая многозадачность. Стартовая цена серии, по слухам, начинается от 3000 юаней ($420), что делает её конкурентом Oppo Reno 13 в среднеценовом сегменте.

Официальная дата анонса пока не подтверждена, но релиз ожидается в мае 2025 года.