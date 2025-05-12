В сети появились ключевые характеристики дисплея и камеры предполагаемого OnePlus 15.

Image: OnePlus

Компания OnePlus, как сообщает инсайдер Digital Chat Station в соцсети Weibo, тестирует новый флагманский смартфон, который может получить название OnePlus 15. Устройство демонстрирует сдвиг в дизайнерской философии бренда, отказываясь от изогнутых экранов предшественников в пользу плоской панели.

Согласно слухам, OnePlus 15 оснащён 6,78-дюймовым LTPO-экраном с разрешением 1.5K (вероятно, 2780×1264 пикселей), что делает его более компактным и симметричным спереди, напоминая, по словам источника, последние модели iPhone. Технология LIPO, как упоминает Gizmochina, позволяет снизить толщину рамок и улучшить баланс корпуса.

Аппаратной основой станет процессор Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850), а камера, по данным Digital Chat Station, включает тройной модуль с 50-мегапиксельным основным сенсором. Ранее Gizmochina сообщал о возможном перископном телеобъективе разрешением 200 МП, но в текущей утечке это не подтверждается.

Источник также отмечает, что OnePlus 15 может получить аккумулятор ёмкостью свыше 6500 мА·ч, сохраняя при этом лёгкий и минималистичный дизайн. Остальные спецификации, включая материалы корпуса и программные функции, пока не раскрыты.