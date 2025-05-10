MediaTek анонсировала чипсет Helio G200 с поддержкой 200-мегапиксельных камер и улучшенным сетевым подключением.

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Компания MediaTek представила новый процессор Helio G200 для средне-бюджетных смартфонов, как сообщает ресурс IT Home. Анонс состоялся 9 мая 2025 года, а ключевые улучшения коснулись работы камер и стабильности сети.

Согласно информации, чип сохраняет архитектуру предшественников, но получил обновлённый GPU Mali-G57 MC2 с повышенной частотой 1,1 ГГц. В основе — восьмиядерный CPU, включающий шесть ядер Arm Cortex-A55 (2,0 ГГц) и два Cortex-A76 (2,2 ГГц). Поддержка памяти LPDDR4X (до 4266 Мбит/с) и накопителей UFS 2.2 дополнена технологией HyperEngine для оптимизации связи, настроек дисплея и отзывчивости сенсора.

В области фотографии Helio G200, как указано в материалах MediaTek, поддерживает основные камеры до 200 МП. Для обработки изображений используется тройной ISP, 12-битная технология DCG, AI-алгоритмы подавления шумов и аппаратный ускоритель глубины, улучшающий эффекты портретной съёмки.

Сетевые функции улучшены за счёт технологии DCSAR, повышающей чувствительность приёмника сигнала. Также добавлен режим «Elevator Mode», который, по данным источника, борется с обрывами соединения в лифтах и других зонах с плохим покрытием.

MediaTek пока не раскрыла список устройств, которые получат новый чип.