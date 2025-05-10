Появилась информации о Oppo Find X9 Ultra, которая показала 10-кратный оптический зум в обновленной системе камер

Согласно данным ресурса Gizmochina, в сети появились подробности о флагманском смартфоне OPPO Find X9 Ultra, который может получить радикально обновлённую камеру с 10-кратным оптическим приближением. Инсайдеры утверждают, что это станет ключевой особенностью модели, продолжающей традиции линейки Find X в инновациях мобильной фотографии.

Ожидается, что камера OPPO Find X9 Ultra будет построена на базе перископной системы, обеспечивающей беспрецедентную детализацию при съёмке удалённых объектов. Также утечка указывает на использование улучшенного сенсора и алгоритмов стабилизации, что повысит качество как фото, так и видео.

Хотя точные спецификации пока не подтверждены, предполагается, что смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, экран с высокой частотой обновления и поддержку фирменных AI-функций OPPO. Дизайн, вероятно, сохранит минималистичный стиль предшественников, но с акцентом на эргономику и защиту.

OPPO пока не комментирует информацию, но анонс Find X9 Ultra ожидается в ближайшие месяцы. Если слухи подтвердятся, это станет одной из самых продвинутых камер в истории бренда.