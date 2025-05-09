Как сообщает Bloomberg, компания Apple ведёт разработку новых процессоров, предназначенных для перспективных устройств, включая умные очки, обновлённые компьютеры Mac и серверы с искусственным интеллектом. Подробности пока скудны, но источник указывает, что чипы будут оптимизированы под задачи AR/VR, повышение производительности Mac и энергоэффективность в AI-вычислениях.
Издание подчёркивает, что Apple продолжает стратегию вертикальной интеграции, создавая собственные компоненты для уменьшения зависимости от сторонних поставщиков. Это может стать ключевым шагом в улучшении экосистемы устройств, особенно с учётом слухов о скором выпуске гарнитуры Apple Glass.
Официального подтверждения или сроков анонса пока нет. Bloomberg отмечает, что разработка ведётся в условиях растущей конкуренции в сегменте носимых устройств и облачных технологий.