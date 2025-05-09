Группа разработчиков Apple Inc. работает над новыми чипами, которые станут «мозгом» будущих устройств.

Qwen Ai

Как сообщает Bloomberg, компания Apple ведёт разработку новых процессоров, предназначенных для перспективных устройств, включая умные очки, обновлённые компьютеры Mac и серверы с искусственным интеллектом. Подробности пока скудны, но источник указывает, что чипы будут оптимизированы под задачи AR/VR, повышение производительности Mac и энергоэффективность в AI-вычислениях.

Издание подчёркивает, что Apple продолжает стратегию вертикальной интеграции, создавая собственные компоненты для уменьшения зависимости от сторонних поставщиков. Это может стать ключевым шагом в улучшении экосистемы устройств, особенно с учётом слухов о скором выпуске гарнитуры Apple Glass.

Официального подтверждения или сроков анонса пока нет. Bloomberg отмечает, что разработка ведётся в условиях растущей конкуренции в сегменте носимых устройств и облачных технологий.