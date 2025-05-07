Samsung выпускает новое обновление программного обеспечения для Galaxy A56, которое позволяет получить доступ к Google Gemini.

Компания Samsung начала распространение нового программного обновления для смартфона Galaxy A56, добавляющего интеграцию с голосовым помощником Google Gemini. Теперь пользователи могут активировать ассистента через длинное нажатие на боковую кнопку питания, как это уже реализовано в флагманах серии Galaxy S25. Ранее такая функция отсутствовала в Galaxy A56, несмотря на изначальную поддержку One UI 7 на базе Android 15.

ПО с номером сборки A566BXXU3AYDK также включает патч безопасности мая 2025 года. После установки Gemini станет ассистентом по умолчанию, но в настройках (раздел Дополнительные функции → Боковая кнопка ) можно переключиться на другие сервисы, включая Samsung Bixby. Помощник позволяет искать информацию, управлять расписанием, взаимодействовать с Google Maps, а также интегрирован в приложения Samsung: Календарь, Заметки, Напоминания и Часы для создания событий, установки будильников и других задач.

Загрузить и установить обновление можно через раздел Настройки → Обновление ПО . Распространение прошивки начато поэтапно, поэтому доступность может варьироваться в зависимости от региона. В ближайшие месяцы поддержка Gemini и настройки боковой кнопки станут доступны для других моделей линеек Galaxy A, включая A55, A54, A36, A35, A34, A26, A25, A25e и A24.