xTool MetalFab запущен на Kickstarter как всё-в-одном решении для сварки и резки.

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Компания xTool анонсировала MetalFab — первый в мире компактный станок, объединяющий лазерную сварку, ЧПУ-резку и лазерную очистку поверхности металла. Устройство, уже доступное для предзаказа на Kickstarter, позиционируется как профессиональное решение для мастерских и новичков, заменяющее целый парк специализированного оборудования.

MetalFab поддерживает ручные и автоматизированные режимы: оператор может использовать ручной инструмент для сварки и резки, а для гравировки или очистки задействовать ЧПУ-управление. Ключевая инновация — функция подводной сварки, позволяющая создавать швы «сухого качества» в водной среде, что упрощает ремонт в сложных условиях. Для очистки ржавчины или краски станок использует лазер, заменяя химические растворители и абразивы.

Интегрированная панель управления с сенсорным экраном и интеллектуальные алгоритмы направляют пользователя через сложные задачи, сохраняя возможность тонкой настройки для профессионалов. В отличие от модульных систем, таких как Snapmaker Artisan (3D-печать, гравировка, фрезеровка), MetalFab фокусируется исключительно на металлообработке, добавляя функции, недоступные конкурентам.

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На Kickstarter стартовая цена составляет $4999 за базовую модель мощностью 800 Вт, тогда как версия 1200 Вт с расширенными возможностями ЧПУ оценивается в $13 999. Розничная цена после окончания кампании может достигать $17 999. Кампания продлится до 22 мая 2025 года, а о сроках поставок и доступности в магазинах компания пока не сообщает.