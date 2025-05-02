Компания Nics Tek представила компактную игровую клавиатуру Hesper64(100), выделяющуюся инновационными двойными клавишами, беспроводной многорежимной связью и поддержкой кастомизации. Модель уже доступна для предзаказа на Kickstarter по цене $169 (обычная розничная стоимость — $239).
Клавиатура оснащена 64 низкопрофильными механическими клавишами, часть из которых выполнены по технологии Dual-Action. Эти клавиши позволяют активировать второстепенные функции без использования клавиш-модификаторов (SHIFT, CTRL, ALT, FN), разделяя зоны нажатия: верхняя часть имеет меньший ход, чем нижняя, что снижает риск ошибок. Благодаря этому устройство эмулирует функционал 100-клавишной клавиатуры. Все клавиши поддерживают горячую замену и N-rollover для одновременного нажатия множества кнопок.
Для настройки Hesper64 (100) поддерживает ПО QMK и VIA, позволяя программировать макросы, комбинации и переназначать клавиши. Переключение между проводным, 2.4 ГГц и Bluetooth 5.3 режимами осуществляется через боковую кнопку из латуни. В Bluetooth-режиме можно подключить до трех устройств одновременно.
Корпус клавиатуры сочетает анодированный алюминий CNC и ABS-пластик. Латунная кнопка с логотипом управляет RGB-подсветкой, расположенной по периметру основания. Модель будет выпускаться в двух цветах: Sand Beige и Misty Night.
Hesper64 (100) позиционируется как решение для геймеров, ценящих компактность и скорость реакции. Релиз ожидается после завершения кампании на Kickstarter, однако точные сроки поставок пока не раскрываются.