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Kefir32
Nics Tek анонсирует компактную игровую клавиатуру Hesper64 (100) с двойными клавишами
Клавиши двойного назначения на низкопрофильной клавиатуре Nics Tek Hesper64 (100) позволяют геймерам быстро активировать дополнительные функции.

Компания Nics Tek представила компактную игровую клавиатуру Hesper64(100), выделяющуюся инновационными двойными клавишами, беспроводной многорежимной связью и поддержкой кастомизации. Модель уже доступна для предзаказа на Kickstarter по цене $169 (обычная розничная стоимость — $239).

Клавиатура оснащена 64 низкопрофильными механическими клавишами, часть из которых выполнены по технологии Dual-Action. Эти клавиши позволяют активировать второстепенные функции без использования клавиш-модификаторов (SHIFT, CTRL, ALT, FN), разделяя зоны нажатия: верхняя часть имеет меньший ход, чем нижняя, что снижает риск ошибок. Благодаря этому устройство эмулирует функционал 100-клавишной клавиатуры. Все клавиши поддерживают горячую замену и N-rollover для одновременного нажатия множества кнопок.

Для настройки Hesper64 (100) поддерживает ПО QMK и VIA, позволяя программировать макросы, комбинации и переназначать клавиши. Переключение между проводным, 2.4 ГГц и Bluetooth 5.3 режимами осуществляется через боковую кнопку из латуни. В Bluetooth-режиме можно подключить до трех устройств одновременно.

Корпус клавиатуры сочетает анодированный алюминий CNC и ABS-пластик. Латунная кнопка с логотипом управляет RGB-подсветкой, расположенной по периметру основания. Модель будет выпускаться в двух цветах: Sand Beige и Misty Night.

Hesper64 (100) позиционируется как решение для геймеров, ценящих компактность и скорость реакции. Релиз ожидается после завершения кампании на Kickstarter, однако точные сроки поставок пока не раскрываются.

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#клавиатура #игровая клавиатура
Источник: notebookcheck.net
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