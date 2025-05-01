Следующий флагманский телефон Sony, Xperia 1 VII, появился в базе данных Geekbench.

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VII появился в базе тестов Geekbench под моделью XQ-FS54, что соответствует европейской версии устройства. Согласно данным бенчмарка, новинка работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830 и максимальной частотой ядер до 4,32 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, а ОС — Android 15.

В тестах Xperia 1 VII набрал 2967 баллов в однопоточном и 9017 баллов в многопоточном режимах, что подтверждает использование топового чипсета. Ранее утечки показали, что дизайн смартфона почти не изменился: сохранены фирменная вытянутая форма (161,9 × 74,5 × 8,5 мм), разъём 3,5 мм, слот для microSD/SIM и отдельная кнопка спуска затвора.

Основная камера, согласно источникам, включает три модуля:

Основной на 48 Мп с оптической стабилизацией;

Ультраширокоугольный на 12 Мп;

Перископный телеобъектив с переменным зумом 70–200 мм.

На передней панели — стереодинамики, а на правом торце расположены кнопки питания и громкости. Sony пока не объявила дату презентации, но появление устройства в тестах и утечки изображений указывают на скорый анонс.