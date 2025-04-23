Подтверждены сведения о дисплее OnePlus 13T.

Компания OnePlus раскрыла детали дисплея смартфона 13T за день до его официального анонса 24 апреля. По словам президента OnePlus в Китае Ли Цзе, новинка получит 6,32-дюймовый OLED-экран с разрешением 2640 × 1216 пикселей (460 ppi), став первым компактным устройством с такими характеристиками. Панель поддерживает 10-битную цветопередачу, частоту обновления 120 Гц, стандарты HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision, а также охватывает 100% цветового пространства DCI-P3.

Ключевыми инновациями стали чип P2 для обработки изображения и собственная производственная линия дисплеев, ранее представленные в OnePlus 13. Эти технологии обеспечили экрану 13T рейтинг DisplayMate A++, подтверждающий эталонное качество. Для защиты зрения реализованы система Mingmu Eye Protection 2.0 и полное DC-диммирование, а функции Rain Touch 2.0, Glove Touch и Lingxi Touch улучшают отзывчивость в дождь, с перчатками или при активном использовании.

Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 8 Elite, дополненный игровым антенным модулем и режимом обходной зарядки для снижения нагрева. Ёмкость аккумулятора — 6260 мА·ч с поддержкой 90-ваттной зарядки. Топовая версия получит 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища UFS 4.0.

Основная камера включает два 50-МП датчика (основной с OIS и телеобъектив 2x). Для геймеров добавлен чип G1, оптимизирующий Wi-Fi-соединение для минимизации задержек. Доступные цвета: Morning Mist Grey, Heart Beating Pink и Cloud Ink Black.

Глобальный релиз пока не анонсирован.