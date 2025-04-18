Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Глава Apple Тим Кук добился временного освобождения компании от пошлин Трампа
Тим Кук стремился получить для Apple исключение от 145-процентных пошлин на китайские товары, введённых Трампом, чтобы снизить цену iPhone.

Image: Qwen Ai

Генеральный директор Apple Тим Кук смог убедить администрацию Дональда Трампа временно исключить продукцию компании из списка товаров, подпадающих под 145-процентные пошлины на импорт из Китая. Как сообщает The Washington Post, Кук провёл переговоры с министром торговли США Говардом Латником и другими представителями Белого дома, аргументируя, что введение тарифов приведёт к росту цен на iPhone, Mac, Apple Watch и iPad. Глава Apple также лично пожертвовал $1 млн на инаугурацию Трампа в 2025 году, избегая публичной критики политики администрации.

В результате переговоров Apple получила временное освобождение, однако уже на следующий день Трамп заявил, что «исключений не будет», а компании, включая Apple, могут попасть под новые тарифы в рамках «Национальных расследований в сфере безопасности», касающихся полупроводников и цепочек поставок электроники.

Ранее, во время первого срока Трампа, Кук также предотвратил введение пошлин на продукцию Apple, указав на риски усиления позиций южнокорейской Samsung. На этот раз Трамп подчеркнул, что «не поддаётся давлению компаний», но признал, что «помог Тиму Куку», что указывает на сохраняющееся влияние главы Apple.

Акции компании за последние недели колебались на 20% из-за неопределённости, но частично восстановились после временного исключения.

Несмотря на призывы Трампа перенести производство в США, Apple сталкивается с проблемами: высокие затраты на строительство заводов, нехватка квалифицированных кадров и зарплаты работников. Компания объявила о инвестициях в $500 млрд в американскую экономику, включая сборку серверов Private Cloud Compute в Хьюстоне совместно с Foxconn — менее затратный проект по сравнению с массовым производством потребительской электроники.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #apple #новости apple #пошлины трампа #donald trump #tim cook #пошлины сша
Источник: macrumors.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки выявили скрытую базу атомных подводных лодок Китая
2
Эксперт Хайцеэр: Китаю не выгодно строительство автозаводов в России
6
Трамп поручил расследовать влияние импорта минералов на нацбезопасность США
+
Появился новый и обновленный график развертывания One UI 7 для Samsung Galaxy
+
Американец купил RTX 4090 на eBay, выпаял GPU и чипы памяти, а затем вернул товар продавцу
4
Защищённый смартфон Ulefone Armor 30 Pro с двумя экранами проверили на прочность
+
В Китае представили истребитель 6-го поколения J-36 с лазерным вооружением
+
В Steam теперь можно узнать, сколько денег вы потратили
3
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
3
Bethesda решила распродать коллекционерам оперативную память из серверов The Elder Scrolls Online
4
Китайские эксперты считают, что Li Auto, XPeng и Nio не удастся выжить по одиночке
+
be quiet! представила бесшумные механические клавиатуры Dark Mount и Light Mount
1
WSJ: США в обмен на снятие пошлин потребуют от 70 стран принять участие в изоляции Китая
7
19FortyFive: Российская подлодка класса «Кондор» не имеет аналогов в США
+
Nvidia препятствует созданию обзоров на GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти
3
Российские истребители Су-35С поколения 4++ с современной РЛС заменяют собой А-50
3
Журналисты из Golem называют требования для Windows 11 "фиктивными"
3
ZOTAC представила серию видеокарт GeForce RTX 5060 с архитектурой Blackwell
+
Inno3D анонсировала видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti
+
Reuters: Пошлины США обойдутся американским производителям полупроводников в $1 млрд ежегодно
+

Популярные статьи

"Новокаин", "Обезьяна", "Мудрые парни": краткий обзор новых фильмов (субективно)
8
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
4
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
11
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
18
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
30
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
14
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
1
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1

Сейчас обсуждают

Диман
09:06
даже не догнала 3080 древнюю старую и 6900хт не знаю зачем они ее гоняют в 4к если там 30 кадров. там нету запаса даже для 2к оно сейчас потянет а через год в мусорку. запас как у 3070 окукурузить...
Tom's Hardware протестировали видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти от ASUS и PNY
Диман
09:03
там прирост уже перевалил за х2,5 но и цена далеко уже не 17 тысяч (1066) итого по цене прирост 4 кратный а в попугаях играх лишь 2.5. и то это всё с генераторами и прочими софтовыми приблудами.
Tom's Hardware протестировали видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти от ASUS и PNY
Maksya
09:03
Да, да, я даже не знаю, что это за игра, в plague tale requiem на рынок зайди, сралкер 2 побегай, или дождись компиляции в ластухе первой. Ты походу или нищий, или школьник который себе не может позво...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Роман Москаленко
08:59
с ХР не хотели переходить на висту, и она была реально глючная, а на семерку переходили с радостью.
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
Диман
08:59
авито. 49к и там же новейшая 5060ти за 55к
Tom's Hardware протестировали видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти от ASUS и PNY
DANYNAFIG
08:54
температуру GPU постоянно показывает 25градусов , видать бывшие прогеры амуде постарались :)
Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
kilobait3
08:47
Лечу данную проблему легко.меняю весь неудачный питальник. с 2014г как подменили производителей.
Энтузиасты модифицировали эталонную Radeon RX 9070 XT и снизили температуру памяти на 6°C
Jlapuca
08:46
Ага. Обычная игра своего времени Shenmue 1 и 2 задавшая планку для игр с открытым миром на которую равняются до сих пор. Без нее не было бы ни серии Якудза (прямой наследник) ни вашей любимой ГТА 5.
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
ИСКАНДЕР
08:45
Официально. )))
Чехия полностью заменила российскую нефть – альтернативой стал трансальпийский нефтепровод TAL
Гнар Йордл
08:38
Любая игра того времени была чудом оптимизации тащемта
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем