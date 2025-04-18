Тим Кук стремился получить для Apple исключение от 145-процентных пошлин на китайские товары, введённых Трампом, чтобы снизить цену iPhone.

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Генеральный директор Apple Тим Кук смог убедить администрацию Дональда Трампа временно исключить продукцию компании из списка товаров, подпадающих под 145-процентные пошлины на импорт из Китая. Как сообщает The Washington Post, Кук провёл переговоры с министром торговли США Говардом Латником и другими представителями Белого дома, аргументируя, что введение тарифов приведёт к росту цен на iPhone, Mac, Apple Watch и iPad. Глава Apple также лично пожертвовал $1 млн на инаугурацию Трампа в 2025 году, избегая публичной критики политики администрации.

В результате переговоров Apple получила временное освобождение, однако уже на следующий день Трамп заявил, что «исключений не будет», а компании, включая Apple, могут попасть под новые тарифы в рамках «Национальных расследований в сфере безопасности», касающихся полупроводников и цепочек поставок электроники.

Ранее, во время первого срока Трампа, Кук также предотвратил введение пошлин на продукцию Apple, указав на риски усиления позиций южнокорейской Samsung. На этот раз Трамп подчеркнул, что «не поддаётся давлению компаний», но признал, что «помог Тиму Куку», что указывает на сохраняющееся влияние главы Apple.

Акции компании за последние недели колебались на 20% из-за неопределённости, но частично восстановились после временного исключения.

Несмотря на призывы Трампа перенести производство в США, Apple сталкивается с проблемами: высокие затраты на строительство заводов, нехватка квалифицированных кадров и зарплаты работников. Компания объявила о инвестициях в $500 млрд в американскую экономику, включая сборку серверов Private Cloud Compute в Хьюстоне совместно с Foxconn — менее затратный проект по сравнению с массовым производством потребительской электроники.