Xiaomi A27Ui представлен во всём мире.

Компания Xiaomi выпустила монитор A27Ui в рамках серии A27, дополнив существующие модели A27i и A27Qi. Устройство с 27-дюймовой 4K IPS-панелью (3840×2160 пикселей) уже появилось на глобальном сайте бренда, что указывает на скорый старт международных продаж. Точные цены и регионы доступности пока не раскрыты.

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Монитор охватывает 100% цветового пространства sRGB и 95% DCI-P3, отображая до 1,07 млрд оттенков с глубиной цвета 10 бит. Заводская калибровка обеспечивает точность цветопередачи с отклонением E< 1, а функция синхронизации цветов между устройствами Xiaomi и Redmi поддерживает единообразие изображения на разных экранах.

Через USB-C-порт A27Ui передаёт данные, аудио и видео, а также заряжает подключённые устройства мощностью до 90 Вт при выключенном экране. Встроенный USB-хаб с дополнительными портами уменьшает количество кабелей при работе с ноутбуком. Поддержка HDR10 улучшает детализацию в тенях и светлых участках.

Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, наклон, поворот и переводить экран в портретный режим. Трёхсторонние узкие рамки упрощают создание мультимониторных систем. Для защиты зрения реализованы фильтр синего света с сертификацией TÜV и технология DC-диммирования, снижающая мерцание. Ожидается, что монитор поступит в продажу за пределами Китая в ближайшие месяцы.