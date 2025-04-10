Новый 34-дюймовый изогнутый игровой OLED-монитор LG с частотой 240 Гц поступил в продажу в США.

Компания LG начала продажи в США нового 34-дюймового изогнутого игрового монитора UltraGear 34GX90SA на базе OLED-матрицы. Устройство стоимостью $1399.99 доступно на Amazon и официальном сайте производителя. Модель ориентирована на геймеров, сочетая высокую частоту обновления 240 Гц и минимальное время отклика 0,03 мс с поддержкой технологий синхронизации AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Монитор с разрешением WQHD (3440×1440) и кривизной 800R демонстрирует пиковую яркость 1300 нит (при отображении небольших ярких объектов) и охватывает 98,5% цветового пространства DCI-P3. Сертификация VESA DisplayHDR True Black 400 гарантирует глубокие чёрные оттенки и контрастность 1 500 000:1. Для снижения нагрузки на глаза реализованы защита от мерцания, антибликовое покрытие и фильтр синего света.

Особенностью модели стала предустановленная webOS 24 — платформа позволяет запускать стриминговые сервисы (Netflix, Disney+, Apple TV и другие) и облачные игры через GeForce NOW, Amazon Luna или Blacknut без подключения к ПК. ИИ-функции включают автоматическую настройку изображения, звука и тональной коррекции.

Геймеры оценят режимы Dynamic Action Sync (снижение задержки ввода), Black Stabilizer (подсветка тёмных участков) и встроенное перекрестие для шутеров. Из портов доступны HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C с поддержкой зарядки до 65 Вт. Приложение LG Switch позволяет делить экран на шесть зон и переключаться между источниками сигнала.

Монитор уже поступил в продажу в США, но глобальный релиз пока не анонсирован.