Просочились ключевые характеристики Redmi Watch Move в предверии запуска.

Компания Redmi подтвердила запуск новых умных часов Watch Move на индийском рынке 21 апреля. Устройство позиционируется как доступное решение для фитнеса с ценником ниже 4000 рупий (около 4500 рублей), но при этом получило ряд функций, характерных для более дорогих моделей.

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Основной особенностью новинки стал 2.07-дюймовый AMOLED-экран с рекордной для своего сегмента яркостью 1500 нит. Дизайн часов выполнен в квадратном форм-факторе с вращающейся коронкой для навигации — неожиданное решение для бюджетного сегмента, где традиционно используют простые кнопки. Доступны четыре варианта силиконовых ремешков: черный, синий, белый и серебристо-серый.

Среди ключевых функций:

Поддержка Bluetooth-звонков с системой шумоподавления через два микрофона

Более 100 спортивных режимов

Пять спутниковых систем позиционирования (GNSS) для точного отслеживания на открытой местности

Заявленная автономность до 14 дней

98,5% точность отслеживания активности

Часы работают на HyperOS, но подробности о программных возможностях пока не раскрываются. Примечательно, что при схожих с глобальной версией Redmi Watch 5 характеристиках, индийская модель предлагает более короткий срок работы от заряда (14 дней против 24 у Watch 5).

Продажи Redmi Watch Move в Индии начнутся после презентации 21 апреля через Amazon и официальный сайт Mi.com. Точные цены для разных цветовых вариантов и полный список функций HyperOS станут известны ближе к дате релиза.