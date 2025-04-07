Компания Yingchi выпустила видеокарты серии RTX 5090 D Star Obsidian.

Китайский производитель Yingchi (Galax) представил игровые видеокарты серии GeForce RTX 5090 D Star Obsidian, доступные в двух вариантах дизайна: белом LUNA и чёрном NOX. Модели имеют магнитную съёмную крышку для удобной очистки от пыли, ARGB-подсветку куполообразной формы, выполненную по технологии IML, а также боковой логотип с эффектом «многослойного зеркала». На тыльной стороне устройств размещены тематические стикеры с персонажем «Звёздная дева» в светлой или тёмной версии.

Охлаждение видеокарт построено на трёх вентиляторах в системе Magnetic Star Ultra. Габариты модели без учёта крепления составляют 335×140×60 мм. Производитель акцентирует внимание на балансе между эстетикой и эффективным теплоотводом, что особенно важно для высокопроизводительных GPU. Технические характеристики, включая частоты и объём памяти, не уточняются.

Анонс состоялся на фоне растущего спроса на видеокарты с «чистым» дизайном, способные вписаться в современные сборки с прозрачными корпусами и RGB-освещением.