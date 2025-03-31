Компания Hisense представила линейку ULED-телевизоров 2025 года, включающую серии U6, U7, U8 и U9 с расширенным выбором экранов диагональю более 100 дюймов.

Компания Hisense анонсировала новое поколение ULED-телевизоров 2025 года, включающее серии U6, U7, U8 и U9. Модели отличаются улучшенным качеством изображения, поддержкой игровых технологий и расширенным выбором диагоналей, включая варианты свыше 100 дюймов. Линейка ориентирована на киноманов, геймеров и любителей спорта, предлагая решения для разных бюджетов.

Флагманская серия U9 получила процессор Hi-View AI Engine X, автоматически оптимизирующий яркость, контраст и цветовую точность в реальном времени. Технологии AI 4K Upscaler, AI Super Resolution и AI HDR Upscaler повышают детализацию контента, а панель Ultra LR снижает блики. Пиковая яркость увеличена, а аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos и CineStage X Surround создаёт эффект многоканального звука 4.1.2 или 5.1.2. Впервые U9 доступна в 65-дюймовой версии вместе с 75 и 85 дюймами.

Серия U8 оснащена процессором Hi-View AI Engine Pro, квантовыми точками и локальным затемнением, обеспечивая пиковую яркость до 5000 нит. Для геймеров предусмотрена частота обновления 165 Гц, MEMC и минимальная задержка, а Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced улучшают HDR-картину. Звуковая система формата 4.1.2 с мощностью 82 Вт дополняет immersion.

Модель U7, ориентированная на геймеров, включает MiniLED Pro, антибликовое покрытие AGLR и режим Game Booster 288 Гц. Поддержка Dolby Vision Gaming, VRR и FreeSync Premium Pro снижает разрывы изображения, а аудиоформат 2.1.2 с 60 Вт усиливает динамику в играх и спортивных трансляциях.

Бюджетная серия U6 дебютирует с MiniLED, Fire TV и голосовым управлением Alexa. Несмотря на доступную цену, телевизоры получили частоту 144 Гц, Game Mode Pro, Dolby Vision и встроенный сабвуфер.

Все модели поддерживают HDMI eARC, Wi-Fi 6E и совместимы с Amazon Alexa, Google Assistant и Apple HomeKit. Стоимость 75- и 85-дюймовых версий U9 в США составит $2999 и $3999 соответственно. Официальные даты выхода и цены на другие серии станут известны позднее — релиз запланирован на вторую половину 2025 года.