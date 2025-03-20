Galaxy A53 получит обновление для системы безопасности за март 2025 года.

Samsung

Cогласно информации, компания Samsung начала распространять обновление безопасности за март 2025 года для смартфона Galaxy A53. Апдейт уже доступен в ряде стран Северной и Южной Америки, включая Боливию, Перу и Мексику. Номер сборки — A536EXXSDEYBD. Для установки пользователям необходимо зайти в «Настройки» → «Обновление ПО» и запустить загрузку.

Патч устраняет 58 уязвимостей: 51 исправление предоставила Google, остальные 7 — Samsung. Детали обновления опубликованы на официальном портале компании.

Ранее Samsung анонсировала, что с 7 апреля начнется релиз One UI 7 на базе Android 15 для флагманских устройств. Galaxy A53, как модель среднего сегмента, может получить обновление в мае, но точные сроки не указаны. One UI 7 принесет изменения в интерфейс и новые функции.

Как сообщается, текущий мартовский патч станет для Galaxy A53 последним перед переходом на новую версию ОС. Актуальную прошивку также можно загрузить через архив Samsung.