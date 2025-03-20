Cогласно информации, компания Samsung начала распространять обновление безопасности за март 2025 года для смартфона Galaxy A53. Апдейт уже доступен в ряде стран Северной и Южной Америки, включая Боливию, Перу и Мексику. Номер сборки — A536EXXSDEYBD. Для установки пользователям необходимо зайти в «Настройки» → «Обновление ПО» и запустить загрузку.
Патч устраняет 58 уязвимостей: 51 исправление предоставила Google, остальные 7 — Samsung. Детали обновления опубликованы на официальном портале компании.
Ранее Samsung анонсировала, что с 7 апреля начнется релиз One UI 7 на базе Android 15 для флагманских устройств. Galaxy A53, как модель среднего сегмента, может получить обновление в мае, но точные сроки не указаны. One UI 7 принесет изменения в интерфейс и новые функции.
Как сообщается, текущий мартовский патч станет для Galaxy A53 последним перед переходом на новую версию ОС. Актуальную прошивку также можно загрузить через архив Samsung.