Компания Patriot Memory объявила о выпуске двух новых внешних портативных твердотельных накопителей.

Американский производитель Patriot Memory объявил о выпуске двух новых портативных SSD-накопителей. Флагманская модель Viper PVP30 выполнена в компактном корпусе из цинкового сплава с поворотным двусторонним разъёмом (USB Type-A и Type-C). Устройство поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 2 с пропускной способностью до 10 Гбит/с, обеспечивая скорость последовательного чтения и записи до 1000 МБ/с. Доступные объёмы памяти — 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Габариты накопителя составляют 82,1×17×10 мм при весе 31,5 г.

Вторая новинка — Transporter Lite в чёрном цветовом варианте (ранее выпускался только красный). Модель оснащена алюминиевым корпусом с защитой от вибраций и разъёмом Type-C. Накопитель поддерживает те же 10 Гбит/с, но предлагает до 4 ТБ памяти. В комплект входит кабель с двумя коннекторами (Type-A и Type-C).

Обе модели работают в температурном диапазоне от 0C до 70C и сопровождаются трёхлетней глобальной гарантией. Для Transporter Lite дополнительно указан ресурс записи — 400 TBW на каждый терабайт ёмкости. Дата начала продаж и региональная доступность не уточняются.