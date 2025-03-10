Тайваньский бренд HTC официально представил свой новый смартфон Wildfire E5 Plus для мировых рынков.

Компания HTC представила новую модель линейки Wildfire — смартфон E5 Plus, ориентированный на бюджетный сегмент. Устройство оснащено 6,7-дюймовым HD+-экраном с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором на 5000 мА·ч. Ориентировочная цена в странах Азии составит около 2379000 донгов (примерно 671 юань или $93).

Сердцем гаджета стал процессор Unisoc T606, который работает в связке с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти (с поддержкой карт microSD). Основная камера включает 50-Мп основной модуль и 2-Мп датчик глубины, а для селфи предусмотрена 16-Мп фронтальная камера.

Смартфон работает на Android 14 и поддерживает разблокировку по отпечатку пальца и лицу. Среди особенностей — разъемы USB Type-C и 3,5 мм, 4G-связь, Bluetooth 5.0 и стереодинамики. Корпус выпущен в сером и синем цветах.

Продажи Wildfire E5 Plus стартуют в конце марта, начиная с глобальных рынков. Точный прайс-лист пока не раскрыт, но аналитики предполагают, что модель займет нишу недорогих устройств с ёмкой батареей и современным экраном. Для HTC это попытка укрепить позиции в сегменте, где доминируют китайские бренды.