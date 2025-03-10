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Kefir32
HTC официально представила смартфон HTC Wildfire E5 Plus на мировых рынках
Тайваньский бренд HTC официально представил свой новый смартфон Wildfire E5 Plus для мировых рынков.

Компания HTC представила новую модель линейки Wildfire — смартфон E5 Plus, ориентированный на бюджетный сегмент. Устройство оснащено 6,7-дюймовым HD+-экраном с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором на 5000 мА·ч. Ориентировочная цена в странах Азии составит около 2379000 донгов (примерно 671 юань или $93).

Сердцем гаджета стал процессор Unisoc T606, который работает в связке с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти (с поддержкой карт microSD). Основная камера включает 50-Мп основной модуль и 2-Мп датчик глубины, а для селфи предусмотрена 16-Мп фронтальная камера.

Смартфон работает на Android 14 и поддерживает разблокировку по отпечатку пальца и лицу. Среди особенностей — разъемы USB Type-C и 3,5 мм, 4G-связь, Bluetooth 5.0 и стереодинамики. Корпус выпущен в сером и синем цветах.

Продажи Wildfire E5 Plus стартуют в конце марта, начиная с глобальных рынков. Точный прайс-лист пока не раскрыт, но аналитики предполагают, что модель займет нишу недорогих устройств с ёмкой батареей и современным экраном. Для HTC это попытка укрепить позиции в сегменте, где доминируют китайские бренды.

#htc #htc e5 plus
Источник: thetechoutlook.com
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