Представлены телевизоры Hisense E8Q и E8Q Pro с разрешением 4K Mini LED, частотой обновления 330 Гц и обработкой изображения с помощью ИИ

Как сообщается, компания Hisense представила серию телевизоров E8Q с частотой обновления 330 Гц, технологией U+Mini LED и аудиосистемой от Devialet. Новинки позиционируются как высокотехнологичные устройства для домашнего развлечения.

Согласно описанию, телевизоры E8Q и E8Q Pro оснащены фирменной технологией Obsidian Screen, обеспечивающей глубокий черный цвет и минимизацию отражений. В модели E8Q используется версия Obsidian Screen Pro, а в E8Q Pro — более продвинутая Obsidian Screen Ultra, что улучшает контрастность и контроль света. Частота обновления на уровне системы достигает 330 Гц. Благодаря технологии компенсации движения на базе искусственного интеллекта минимизируется размытие в кадре.

В основе работы телевизоров лежат процессоры Xinxin AI Picture Quality Chip H6 и H7 (в Pro-версии), которые предоставляют интеллектуальную обработку изображения, улучшая яркость и цветопередачу в реальном времени. Модель E8Q Pro также выделяется 6120 локальными зонами затемнения и пиковой яркостью 8500 нит, что делает HDR-контент особенно впечатляющим.

Для геймеров предусмотрены четыре HDMI 2.1 порта с поддержкой 4K при 170 Гц и сертификацией FreeSync Premium Pro, что исключает разрывы изображения и обеспечивает плавный игровой процесс. Аудиосистема, разработанная совместно с Devialet, предлагает 4.1-канальный звук в E8Q и 4.1.2-канальную систему Cinema Sound в E8Q Pro. Обе модели поддерживают Dolby Atmos и IMAX Enhanced, предоставляя объемный звук высокого качества.

Телевизоры работают на платформе Android 14, имеют от 4 до 128 ГБ памяти в зависимости от версии и предлагают такие функции, как DeepSeek AI, которая оптимизирует изображение под конкретный контент. Дизайн устройств выполнен в стиле Баухаус с минималистичным корпусом толщиной от 44 до 46 мм и почти незаметным зазором для настенного крепления.

Стоимость телевизоров E8Q начинается с 7 499 юаней(~$1050) за модель с диагональю 65 дюймов. Версии в 75, 85 и 100 дюймов стоят 9 999(~$1400), 12 999(~$1800) и 22 999 юаней(~$3220) соответственно. Линейка E8Q Pro доступна по цене от 13 599 юаней(~$1900) за 75-дюймовую модель, 17 999 юаней(~$2520) за 85-дюймовую и 27 999 юаней(~$3900) за вариант с диагональю 100 дюймов.