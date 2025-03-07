Компания Casio подтвердила, что её серия G-Shock GM-110D дебютирует в Японии 14 марта.

Компания Casio анонсировала выпуск серии часов G-Shock GM-110D, которая поступит в продажу в Японии 14 марта. Предзаказ уже доступен на официальном сайте Casio Japan, а также через платформы Yahoo! Japan и Rakuten. Стоимость моделей составит от 60 500 до 69 300 иен (примерно $399–457).

Новая линейка включает два варианта дизайна. Корпус часов сочетает нержавеющую сталь, подвергнутую ковке, резке и полировке для создания рельефной поверхности, с лёгким стекловолоконным усиленным пластиком, обеспечивающим ударопрочность. Браслет выполнен из металла с комбинацией матовой и зеркальной обработки, что подчёркивает сложный дизайн циферблата. На нём размещены трёхмерные индексы и многослойные элементы, отражающие свет под разными углами.

Модель сохранила классическую для G-Shock устойчивость: водонепроницаемость до 200 метров, защита от ударов и магнитных полей (стандарт JIS Class 1). Функционал включает аналого-цифровой дисплей с подсветкой Super Illuminator, мировое время для 48 городов, секундомер с точностью до 1/100 секунды и трёхлетний срок работы батареи. При толщине 19,9 мм и весе 168 граммов часы немного тяжелее стандартных версий, но соответствуют концепции металлического дизайна.

О глобальном релизе серии GM-110D пока не сообщается, однако, учитывая предыдущие прецеденты, международные продажи могут стартовать в ближайшие месяцы.