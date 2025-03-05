Mingfan BD790i X3D уже доступна на глобальном рынке.

Как сообщается, компания Minisforum, китайский производитель компьютеров и комплектующих, объявила о выпуске новой материнской платы BD790i X3D, ставшей первым продуктом бренда в линейке MoDT (Mobile on Desktop) с технологией 3D V-Cache. Устройство оснащено мобильным процессором AMD Ryzen 9 7945HX3D, адаптированным для настольных систем.

Чип Ryzen 9 7945HX3D, аналог десктопного Ryzen 9 7950X3D, обладает 16 ядрами, 32 потоками и кэшем L3 объемом 64 МБ на одном из CCD-кристаллов. Максимальная частота ускорения достигает 5.4 ГГц, а теплопакет (TDP) ограничен 100 Вт.

Плата выполнена в форм-факторе Mini-ITX. Среди ключевых характеристик — поддержка двух модулей DDR5 SODIMM с частотой до 5200 МГц, два слота M.2 PCIe 5.0 ×4 и разъем PCIe 5.0 ×16. Сетевая часть включает 2.5 Гбит Ethernet, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. На задней панели расположены HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C 10 Гбит/с и шесть портов USB-A.

Стартовая цена BD790i X3D на зарубежных рынках составляет $599. Поставки начнутся в ближайшие недели.