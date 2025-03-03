Основатель Tesla и SpaceX, в очередной раз поделился своими взглядами на развитие искусственного интеллекта.

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в эфире подкаста Джо Рогана заявил, что вероятность гибели человечества от искусственного интеллекта составляет 20%. При этом он выразил умеренный оптимизм, отметив, что с вероятностью 80% развитие ИИ приведёт к «потрясающему» будущему.

По словам предпринимателя, ИИ превзойдёт человеческий интеллект уже через 1–2 года, а к 2029–2030 годам станет «умнее всех людей вместе взятых». Ранее Маск предполагал, что это может произойти уже к концу 2025 года. Его опасения разделяют другие эксперты: например, специалист по глубокому обучению Джеффри Хинтон оценивает риск вымирания из-за ИИ в 10% за 30 лет, а исследователь Роман Ямпольский — в 99,999999%.

Маск напомнил, что изначально участвовал в создании OpenAI как некоммерческого проекта для противовеса Google, но покинул организацию из-за её перехода на коммерческую модель. В 2023 году он основал компанию xAI, разработавшую чат-бота Grok, который, по задумке, стремится к «максимальной правде», даже если она «политически некорректна».

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Несмотря на судебные иски к OpenAI, Маск считает, что развитие ИИ с большей вероятностью приведёт к «суперпозитивному» сценарию, чем к катастрофе. Однако, по его мнению, промежуточных вариантов нет: «Это будет либо потрясающе, либо ужасно — серединки не бывает».