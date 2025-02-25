Huawei готовит раскладной смартфон Pocket 3 с экраном 3:2.

Компания Huawei анонсировала выход складного смартфона Pocket 3 под кодовым названием «Verde», который получит нестандартное соотношение сторон внутреннего экрана — 3:2. По данным инсайдера Digital Chat Station, это решение улучшит эргономику и просмотр контента, в отличие от распространённых моделей с узкими дисплеями 21:9.

Основной экран диагональю 6,3 дюйма сравнили с iPad Mini из-за схожих пропорций, что делает устройство универсальным для работы и развлечений. Внешний 3,5-дюймовый экран упростит взаимодействие без раскрытия. Глава подразделения потребительской электроники Huawei Ричард Юй в ролике на Weibo назвал новинку «прорывом, который другие не смогут повторить», подчеркнув улучшения в железе, ПО и интеграции с экосистемой.

Смартфон выйдет в марте на HarmonyOS с оптимизированными приложениями от Tencent, ByteDance, Alibaba и Meituan. Несмотря на слухи, источник утечки — авторитетный инсайдер Digital Chat Station — добавляет информации достоверности. Официальные характеристики и цена станут известны на презентации.