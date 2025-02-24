Компания Huawei расширяет границы мобильных технологий, и теперь все внимание приковано к марту, когда будет представлено устройство, которое может стать переломным в индустрии смартфонов.

Qwen Ai

Глава подразделения потребительской электроники Huawei Ричард Юй анонсировал выход принципиально нового смартфона, который станет этапным для экосистемы HarmonyOS. В своём микроблоге Weibo он опубликовал тизер-ролик с загадочным посылом: «Скоро увидимся в марте!»

По словам Юя, устройство будет иметь «совершенно новый форм-фактор» и обеспечит прорыв в аппаратной части, программном обеспечении и интеграции с экосистемой. Особый акцент сделан на уникальности продукта — Huawei намерена выпустить то, что «другие хотят, но не могут создать».

В разработке участвуют ключевые партнёры, включая Tencent, ByteDance, Alibaba и Meituan. Их задача — адаптировать приложения под нативную версию HarmonyOS, что должно улучшить производительность и пользовательский опыт.

Аналитики предполагают, что речь идёт о вертикальном складном смартфоне Pocket 3, который может кардинально изменить дизайн. Однако Huawei пока не раскрывает деталей, оставляя интригу до официальной презентации.

Ранее компания активно развивала HarmonyOS как альтернативу Android, особенно после санкционных ограничений. Новый релиз призван укрепить позиции бренда на рынке инновационных устройств.



