Сервис предназначен для доступа через главный экран и имеет интерфейс, упрощающий поиск игр и доступ к ним.

Как сообщается, компания LG Electronics объявила о планах по распространению сервиса Gaming Portal на более широкий спектр устройств в 2025 году, включая LG Smart Monitors и экраны StanbyME lifestyle. Сервис, который в настоящее время доступен на телевизорах LG Smart TV под управлением webOS 23 и выше на 19 рынках, будет распространен на другие рынки, платформы и устройства ко второму кварталу этого года.

Игровой портал функционирует как централизованный хаб для потокового вещания игр, предлагая пользователям доступ к различным играм благодаря партнерству с облачными игровыми сервисами, такими как NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut и готовящимся Xbox Cloud Gaming. Пользователи могут пользоваться удобным интерфейсом, который упрощает поиск игр и доступ к ним прямо с главного экрана.

На портале пользователи могут выбрать, как играть в игры - с помощью пульта дистанционного управления или геймпада. Здесь также есть раздел для отслеживания достижений и просмотра сводки игрового прогресса. Кроме того, пользователи могут создавать персональные списки игр.

Телевизоры LG, поддерживающие компьютерные или консольные игры, обладают такими возможностями, как 4K при переменной частоте обновления (VRR) 120 Гц и совместимы с NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium. Серия OLED evo отличается возможностью VRR в 4K при 165 Гц.