Realme подтвердила интеграцию DeepSeek-R1 в смартфон Neo 7 SE.

Компания Realme официально представила новую технологию DeepSeek-R1, которая будет интегрирована в смартфон Realme Neo 7 SE. Это первое устройство в индустрии, использующее алгоритмы искусственного интеллекта для улучшения игрового процесса. Смартфон дебютирует 25 февраля 2025 года в Китае вместе с моделью Realme Neo 7x.

Технология DeepSeek-R1 предназначена для помощи игрокам в реальном времени. Она анализирует игровые ситуации, разрабатывает стратегии и помогает принимать более точные решения. Первым примером её использования станет популярная мобильная игра "Шахматы", где искусственный интеллект сможет глубже анализировать позиции и предлагать оптимальные ходы. Предполагается, что эта система станет новым шагом в развитии мобильного гейминга, позволяя игрокам справляться со сложными задачами и получать больше удовольствия от процесса.

Realme Neo 7 SE поступит в продажу по цене менее $275 и будет доступен в трёх цветах: серебристом, чёрном и синем.