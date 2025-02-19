Компания GoPro продолжает обновлять свою камеру MAX 360, выпустив недавно версию 2025 года.

Компания GoPro официально представила обновленную камеру MAX 360(2025) с расширенными возможностями для съемки и редактирования видео с эффектом погружения. Как заявлено, камера способна записывать сферическое видео в разрешении 5,6K и позволяет пользователям выбирать желаемые ракурсы после записи.

Согласно описанию, обновленная камера MAX оснащена двумя объективами для полного охвата 360 градусов и поддерживает запись с одного объектива в разрешении 1440p. Пользователи могут выбирать между узким, линейным, широким и Max SuperView цифровыми объективами для разных ракурсов. Кроме того, устройство отличается прочностью и водонепроницаемостью на глубине до 5 метров, что делает его пригодным для использования на открытом воздухе и в экстремальных условиях.

В комплект камеры входит аккумулятор MAX Enduro, рассчитанный на длительное использование в холодную погоду емкостью 1600 мАч. Корпус камеры имеет крепежную резьбу 1/4-20, обеспечивающую совместимость со стандартными штативами. Кроме того, камера оснащена шестью микрофонами для улучшения качества звука и снижения шума ветра.

Как указано, компания GoPro обновила возможности редактирования, добавив обновления в приложение Quik и новые инструменты для пользователей стационарных компьютеров. Среди основных функций:

Отслеживание объектов с помощью искусственного интеллекта: Автоматически фокусируется на выбранном объекте.

Ключевое кадрирование: Позволяет точно управлять полем зрения.

CameraFX: Добавляет кинематографические движения камеры одним нажатием.

Добавляет кинематографические движения камеры одним нажатием. TimeWarp 360: Позволяет создавать креативные таймлапс-видео.

Frame Grab Tool: Извлекает высококачественные фотографии из видеозаписей.

Для пользователей ПК GoPro представила плагин Reframe для Adobe Premiere Pro и After Effects, позволяющий корректировать угол, кривизну объектива, выравнивать горизонт и размывать движение как для 360-, так и для 2D-видео.

Камера GoPro MAX 360(2025) стоит $349 и она уже доступна на сайте производителя.