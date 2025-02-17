ProWatch X поддерживает мониторинг частоты сердечных сокращений и уровня энергии в организме, а также отслеживание SpO2.

Mysmartprice

Как сообщается, суббренд ProWatch компании Lava официально представил в Индии смарт-часы ProWatch X, предназначенные для любителей фитнеса и искателей приключений. ProWatch X по цене 4 499 рупий(~$52) будут доступны с различными вариантами ремешков, включая силиконовые, нейлоновые и металлические, начиная с 21 февраля 2025 года.

По описанию, ProWatch X оснащены 1,43-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном с круглым дизайном, поддерживающим функцию Always-On Display и защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Смарт-часы имеют легкий корпус из алюминиевого сплава.

Одной из отличительных особенностей ProWatch X , как заявлено, являются широкие возможности фитнес-трекинга. Они включают в себя функцию измерения VO2 Max, которая отслеживает потребление кислорода во время высокоинтенсивных тренировок, а также мониторинг энергии тела и вариабельности сердечного ритма (HRV). Часы также дают представление о восстановлении после тренировки и измеряют эффект аэробной тренировки. Кроме того, часы поддерживают мониторинг SpO2 и отслеживание сердечного ритма благодаря высокоточному датчику, а также автоматически определяют более 110 спортивных режимов.

Mysmartprice

Согласно информации, для активного отдыха ProWatch X оснащены встроенным GPS, альтиметром, барометром и компасом, что делает их подходящими для таких видов деятельности, как пеший туризм и треккинг. Часы имеют класс защиты IP68 и устойчивы к воздействию пыли и воды, что позволяет им выдерживать суровые условия эксплуатации. Смарт-часы также поддерживают Bluetooth 5.3 и работают от аккумулятора 8-10 дней.