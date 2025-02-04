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Kefir32
Мировой рынок смартфонов вырос на 7% в 2024 году
Глобальный рынок смартфонов вырос на 7% в 2024 году: производители готовятся к непростому 2025 году.

Согласно последнему исследованию Canalys, в 2024 году мировой рынок смартфонов восстановился — вырос на 7% и достиг 1,22 миллиарда единиц. Это свидетельствует о восстановлении после двух лет подряд снижения показателей.

FreepikApple сохранила лидирующие позиции, благодаря росту на развивающихся рынках и стабильным продажам в Северной Америке и Европе, что помогло компенсировать проблемы в материковом Китае.

Рыночные показатели ведущих брендов

  • Apple: в 2024 году поставки iPhone сократились на 1% до 225,9 млн единиц.
  • Samsung: заняла второе место, сократив поставки на 1% до 222,9 млн единиц и сосредоточившись на рентабельности.
  • Xiaomi: доля выросла на 15% до 168,6 млн единиц, продемонстрировав рост продаж благодаря высокому спросу в Китае и расширению на развивающихся рынках.
  • Transsion Holdings: Впервые вышел на четвертую позицию.
  • OPPO (включая OnePlus): заняла пятое место, увеличив поставки на 3% до 103,6 млн единиц.


По словам Рунара Бьёрховде, аналитика Canalys, в 2024 году был зафиксирован самый высокий объём поставок в мире после пандемии. Повышенный спрос в сегменте массового рынка был обусловлен циклом обновления старых смартфонов и пополнением запасов у поставщиков.

Многие бренды воспользовались этой тенденцией, предлагая товары по выгодной цене, хотя такая стратегия привела к снижению прибыли. На зрелых рынках также появились признаки восстановления:

  • Материковый Китай вырос на 4%.
  • Северная Америка увеличилась на 1%.
  • В Европе наблюдался рост на 3%.

Такие рекламные акции, как скидки, обмен старого оборудования на новое и пакетные предложения, сыграли ключевую роль в стимулировании спроса в этих регионах.


Кроме того, старший аналитик Саньям Чаурасия отметил тенденцию к росту продаж смартфонов премиум-класса, поскольку потребители выбирают модели высокого класса.

В 2024 году поставки iPhone 16 Pro и Pro Max от Apple выросли на 11% по сравнению с iPhone 15 Pro и Pro Max в 2023 году и превысили 55 миллионов единиц.

Компания Samsung также сообщила о лучших продажах серии S с 2019 года и о возросшем спросе на модель Ultra. Ожидается, что недавно выпущенная модель Galaxy S25 будет ориентирована на функции на базе искусственного интеллекта, включая подписку Gemini Advanced.


Бьёрховде предупредил, что в 2025 году могут возникнуть новые проблемы, в том числе замедление роста на развивающихся рынках, экономические колебания, потенциальные тарифы США и меняющиеся требования к соблюдению нормативных требований.

Однако такие возможности, как переход на устройства премиум-класса, программы субсидирования в Китае и инновационные модели финансирования, могут способствовать росту. Ожидается, что производители сосредоточатся на повышении средней цены продажи (ASP) и рентабельности, расширяя ассортимент продукции и укрепляя маркетинговые стратегии.


По данным Counterpoint Research, мировые доходы от смартфонов выросли на 5% в годовом исчислении в 2024 году, положив конец двухлетнему снижению. Средняя мировая цена продажи (ASP) достигла рекордных 356 долларов, что обусловлено ростом внедрения 5G и спросом на более качественные камеры и более быстрые процессоры.

Старший аналитик Counterpoint Шилпи Джайн отметила, что в 2024 году выросли как объёмы поставок, так и средняя розничная цена. В 2025 году ожидается рост объёмов поставок на однозначную величину, в то время как рост средней розничной цены и доходов, вероятно, продолжится более высокими темпами. Рост популярности доступных устройств 5G и интеграция генеративного искусственного интеллекта в более низкие ценовые сегменты станут ключевыми тенденциями, за которыми стоит следить.

Производительность, зависящая от конкретного бренда

Apple: несмотря на снижение поставок на 3%, выручка осталась стабильной благодаря росту средней стоимости продажи, впервые превысив 900 долларов. Серия Pro продолжает набирать популярность, и Apple зафиксировала рост поставок в Латинской Америке на 44% в годовом исчислении.

Samsung: столкнулась с небольшим снижением объёмов поставок, но зафиксировала рост средней стоимости продажи, что помогло увеличить прибыль на 2% в годовом исчислении. Серия S24 показала лучшие результаты, чем её предшественница, и Samsung остаётся лидером в производстве премиальных смартфонов на базе искусственного интеллекта.

vivo: обеспечила самый быстрый рост выручки среди пяти ведущих брендов — 20% в годовом исчислении — благодаря высоким показателям в Китае и Индии.

Xiaomi: рост поставок на 16% в годовом исчислении, расширение присутствия в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Премиальный сегмент в Китае также показал хорошие результаты, а выход на автомобильный рынок повысил узнаваемость бренда.


Несмотря на признаки зрелости рынка, потенциал роста сохраняется в развивающихся регионах, таких как Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Индия и Юго-Восточная Азия. Ожидается, что эти рынки станут ключевыми драйверами развития отрасли в будущем.

#рынок смартфонов #smartphones
Источник: canalys.com
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