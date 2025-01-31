Новая утечка информации на Weibo показывает, что Find N5 и Find X8 Ultra, которые, как ожидается, будут оснащены перископической телеобъективной камерой, также будут поддерживать макросъёмку.

Компания Oppo готовится к выпуску двух долгожданных смартфонов - Find N5 и Find X8 Ultra, которые, как сообщается, будут оснащены телеобъективной макрокамерой. Эта функция позволит пользователям делать детальные снимки мелких объектов, таких как цветы или насекомые, крупным планом, а также обеспечит возможность телеобъективного зума для съемки на расстоянии.

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Oppo Find N5, дебют которого ожидается в феврале 2025 года, заявлен как самый тонкий в мире складной телефон и станет первым складным устройством на базе чипсета Snapdragon 8 Elite.

По информации, смартфон будет оснащен 50-мегапиксельной тройной камерой, включая основную камеру с OIS, сверхширокоугольный объектив и перископический телеобъектив. Кроме того, устройство будет оснащено ультратонкими плоскими дисплеями как на внутреннем, так и на внешнем экране, что будет способствовать его тонкому дизайну.

Между тем, Oppo Find X8 Ultra, запуск которого намечен на март 2025 года, сможет похвастаться системой из четырех камер, каждая из которых будет оснащена 50-мегапиксельными сенсорами. По слухам, эта система будет включать в себя основную камеру с диагональю один дюйм, сверхширокоугольный объектив, телекамеру с 3-кратным перископом и телекамеру с 6-кратным перископом.

Сообщается также, что Oppo работает над еще одной моделью, Find X8S, которая может дебютировать позже в 2025 году с чипсетом Dimensity 9400+. Однако Find X8 Ultra и X8S, скорее всего, останутся эксклюзивом для китайского рынка.