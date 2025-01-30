Все светодиодные панели премиум-класса 2025 года теперь являются моделями QLED и оснащены новейшей технологией Quantum Dot для улучшенной цветопередачи.

Компания Philips представила линейку телевизоров 2025 Ambilight, в которой представлен широкий спектр технологий, включая премиальные модели OLED, Mini-LED и DLED. В новой линейке особое внимание уделяется улучшенному качеству изображения, функциям искусственного интеллекта и насыщенному звуку, что позволяет удовлетворить различные потребности потребителей.

OLED810, запуск которого состоится в июне 2025 года, будет доступен с диагональю экрана 42, 48, 55, 65 и 77. Он оснащен процессором 9-го поколения P5 AI, более мощными панелями OLED_EX с пиковой яркостью 1500 нит (для моделей 55, 65 и 77) и трехсторонней подсветкой Ambilight. Процессор P5 AI 9-го поколения использует передовое машинное обучение и глубокое обучение для оптимизации качества изображения, включая такие функции, как AI Adaptive Gamut Enhancer для ярких и естественных цветов.

Philips

Ключевое внимание уделяется играм: обновленная панель Game Bar включает автоматическое определение игровых профилей и улучшенные инструменты выбора цвета. OLED810 также может похвастаться 70-ваттной звуковой системой 2.1 (50 Вт для 42-дюймовой модели) с точным цифровым кроссовером и расположенным сзади низкочастотным динамиком для захватывающего звучания. Минималистичный дизайн включает черную металлическую рамку и матовую хромированную поворотную подставку.

OLED760, который будет представлен в мае 2025 года, имеет размеры экрана 48, 55, 65 и 77 дюймов. Он оснащен процессором P5 AI 7-го поколения, улучшенными панелями OLED_EX с пиковой яркостью 1000 нит и трехсторонней подсветкой Ambilight. ОС Titan OS обновлена до версии Game Bar 2.0, обеспечивающей доступ к облачным игровым сервисам Blacknut и Boosteroid. Телевизор поддерживает Freesync Premium и имеет четыре HDMI-входа с полосой пропускания 48-120 Гц.

Philips

За качество звука отвечает движок Intellisound, который использует искусственный интеллект для определения типа контента и применения оптимальных звуковых профилей. OLED760 также поддерживает приложение Moments, позволяющее пользователям передавать и улучшать фотографии на большом экране.

Модель PUS9000, входящая в серию «The One», выходит на рынок в апреле 2025 года и доступена в версиях с диагональю экрана 43, 50, 55, 65, 75 и 85. Телевизор оснащен панелями Quantum Dot (QLED) с частотой обновления 144 Гц, процессором P5 и трехсторонней подсветкой Ambilight. Система Intellisound обеспечивает превосходное звучание, конфигурации варьируются от 20 Вт 2.0 систем (43) до 50 Вт 2.1 систем (75 и 85).

Philips

PUS9000 также оснащен операционной системой Titan OS с Game Bar 2.0, предлагающей облачные игровые сервисы и совместимость с Freesync Premium. Дизайн монитора отличается минимальной рамкой с отделкой серого цвета и центральной поворотной подставкой.

Все телевизоры Philips 2025 совместимы с приложением Moments, позволяющим переносить фотографии с мобильных устройств на телевизор с добавлением шаблонов, переходов и эффектов. Во все модели Mini-LED и DLED встроен движок Intellisound, использующий искусственный интеллект для оптимизации звуковых профилей в зависимости от типа контента. Кроме того, все премиальные LED-модели теперь оснащены технологией Quantum Dot для расширенной цветопередачи.