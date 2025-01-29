Цена Samsung Galaxy S25 128 ГБ просочилась в сеть.

Сообщается, что Samsung Galaxy S25 вскоре будет доступен в варианте 12 ГБ + 128 ГБ, расширяя линейку после уже анонсированных конфигураций 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Согласно информации, предоставленной 91mobiles, цена 128-гигабайтного варианта составит 74 999 рупий(около $865), что сделает его самым доступным вариантом в серии Galaxy S25. Для сравнения, варианты на 256 и 512 ГБ стоят ₹80 999(около $935) и ₹92 999(около $1073), соответственно.

В настоящее время варианты Galaxy S25 на 256 и 512 ГБ доступны для предварительного заказа, а начало продаж запланировано на 3 февраля. Однако неизвестно, появится ли в продаже вариант на 128 ГБ в тот же день.

Что касается остальных характеристик смартфона, то он оснащен 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым наэкранным датчиком отпечатков пальцев. Он работает на чипсете Snapdragon 8 Elite for Galaxy, в паре с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4 000 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Телефон работает под управлением One UI 7, основанной на Android 15, и подтверждено, что он получит семь лет обновлений ОС Android и обновлений безопасности. Для фотосъемки S25 оснащен 12-Мп фронтальной камерой и тройной задней камерой, состоящей из 50-Мп основного сенсора с OIS, 12-Мп сверхширокоугольного объектива и 10-Мп телеобъектива с OIS и 3-кратным оптическим зумом.

Дополнительные характеристики включают двойные динамики, защиту Gorilla Glass Victus 2, алюминиевую рамку и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Устройство доступно в таких цветах, как Navy, IceBlue, Silver Shadow и Mint, а также в эксклюзивных оттенках Blueblack, Coral Red и Pinkgold.