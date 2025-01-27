В продажу поступил 31,5-дюймовый монитор Skyworth F32G80U Ultra.

Компания Skyworth объявила о выпуске 31,5-дюймового монитора F32G80U Ultra с поддержкой двух режимов отображения 4K 240 Гц и 1080P 480 Гц по цене 8999 юаней(~$1260).

Монитор оснащен WOLED-панелью с разрешением 3840x2160 при 240 Гц или 1920x1080 при 480 Гц. Устройство обладает быстрым временем отклика 0,03 мс, типичной яркостью 275 нит и пиковой яркостью 1300 нит. При этом модель обладает 10-битной глубиной цвета и охватывает 100 % цветового охвата sRGB, 98,4 % DCI-P3 и 100 % Rec.709.

С помощью подставки можно регулировать высоту, наклон и поворот. Кроме того, монитор оснащен двумя встроенными динамиками мощностью 5 Вт. Варианты подключения предусматривают два порта HDMI 2.1, один порт DP 2.1, один порт USB-C с мощностью 90 Вт, два порта USB-A 3.0 для KVM, один порт USB-B для KVM и 3,5-мм аудиовход.