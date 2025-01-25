По данным источника, компания Noise выпустила наушники Noise Airwave Max 5, ставшие продолжением предыдущей модели, Airwave Max 4. Гарнитура, как заявлено, отличается эргономичным дизайном и оснащена 40-миллиметровыми динамиками, обеспечивающими высокую точность звучания.
Airwave Max 5 оснащены адаптивной гибридной системой активного шумоподавления (ANC) с уровнем шума до 50 дБ. Наушники обеспечивают 80 часов работы на одной зарядке.
По описанию, для геймеров наушники обеспечивают низкую задержку до 30 мс и поддерживают 3D Spatial Audio для увеличения глубины звука. Технология шумоподавления Quad Mic Environmental Noise Cancellation (ENC) обеспечивает чистое качество звонков, отфильтровывая фоновые шумы.
Также сообщается что устройство оснащено Bluetooth 5.4, а корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IPX5. Гарнитура уже представлены на рынке стоимостью 58 долларов США и она доступна в трех цветах: Черный (Carbon Black), Белый (Calm White) и Бежевый (Calm Beige).