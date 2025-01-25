Компания Noise расширила свой ассортимент аудиопродукции новыми наушниками Noise Airwave Max 5.

По данным источника, компания Noise выпустила наушники Noise Airwave Max 5, ставшие продолжением предыдущей модели, Airwave Max 4. Гарнитура, как заявлено, отличается эргономичным дизайном и оснащена 40-миллиметровыми динамиками, обеспечивающими высокую точность звучания.

Airwave Max 5 оснащены адаптивной гибридной системой активного шумоподавления (ANC) с уровнем шума до 50 дБ. Наушники обеспечивают 80 часов работы на одной зарядке.

По описанию, для геймеров наушники обеспечивают низкую задержку до 30 мс и поддерживают 3D Spatial Audio для увеличения глубины звука. Технология шумоподавления Quad Mic Environmental Noise Cancellation (ENC) обеспечивает чистое качество звонков, отфильтровывая фоновые шумы.

Также сообщается что устройство оснащено Bluetooth 5.4, а корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IPX5. Гарнитура уже представлены на рынке стоимостью 58 долларов США и она доступна в трех цветах: Черный (Carbon Black), Белый (Calm White) и Бежевый (Calm Beige).