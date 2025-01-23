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Kefir32
По данным источника Абхишека Ядавы, Galaxy A56, Galaxy A36 будут выпущены к середине марта 2025 года
Новая утечка раскрыла сроки выпуска смартфонов Galaxy A56, Galaxy A36

Компания Samsung готовится к запуску новых смартфонов из серии Galaxy A — Galaxy A56 и Galaxy A36. Сообщается, что эти устройства будут представлены к середине марта 2025 года, что соответствует традиции компании анонсировать новые модели A-серии вскоре после выпуска флагманских Galaxy S.

ENG-HKH / Unsplash

Согласно информации, Galaxy A36 будет оснащен 6.64-дюймовым AMOLED экраном с разрешением FHD+, а также процессором Snapdragon 6 Gen 3 или 7s Gen 2. У него будет 12-мегапиксельная фронтальная камера и 50-мегапиксельная основная камера, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 45W зарядки и операционная система Android 15.

Что касается Galaxy A56, то он, по слухам, получит 6.7-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц и процессор Exynos 1580. Устройство будет доступно с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. В его камерах также будет 12-мегапиксельная фронтальная камера и тройная основная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором, 12-мегапиксельным ультрашироким и 5-мегапиксельным макрообъективом.

По словам источника Абхишека Ядавs, дебют Galaxy A56 и A36 ожидается по всему миру, а также, можно ожидать, что компания начнет тизерить Galaxy A56 и A36 уже в феврале.

#samsung #galaxy a56 #galaxy a36 #galaxy a36 5g
Источник: gizmochina.com
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