Представлена новая серия ноутбуков ASUS Chromebook СR

Согласно пресс-релизу, компания ASUS недавно представила свою новую серию Chromebook CR, ориентированную на потребности учеников и студентов. Эти ноутбуки разработаны с учетом жестких условий эксплуатации, которые могут возникнуть в школьной среде, и предлагают ряд функций, обеспечивающих их долговечность и удобство использования.

ASUS

Ноутбуки серии CR оснащены защитными элементами, такими как резиновый бампер, водоотталкивающая клавиатура и сенсорные экраны из стекла Corning Gorilla Glass, что делает их устойчивыми к ударам и падениям. Они соответствуют военным стандартам MIL-STD-810H, что подтверждает их надежность.

По описанию, серия включает модели с экранами размером 11.6 и 12.2 дюйма, которые могут быть как с 180-разворотом, так и с 360-флипом, что позволяет использовать их в различных режимах — от ноутбука до планшета. Ноутбуки работают на процессорах Intel N150 и N250, что обеспечивает необходимую производительность для учебных задач.

ASUS

Сенсорные экраны поддерживают разрешение до WUXGA (1920 x 1200) и опционально совместимы с USI 2.0 стилусами. Ноутбуки также предлагают современные возможности подключения, включая WiFi 6, Bluetooth 5.2 и опциональный 4G LTE, что обеспечивает стабильный доступ в интернет.

Кроме того, некоторые модели оснащены антимикробной защитой ASUS, что помогает снизить рост микробов на клавиатуре и других часто используемых поверхностях. Модульная конструкция упрощает ремонт и замену деталей, что минимизирует время простоя.

ASUS

Информация о ценах и доступности новых Chromebook CR пока не была объявлена, но ожидается, что подробности появятся в ближайшее время.