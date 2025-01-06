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Kefir32
Samsung представила новые QLED- и OLED-телевизоры на выставке CES 2025
На выставке CES 2025 в Лас-Вегасе Samsung демонстрирует все свои новейшие телевизоры в рамках ежегодного мероприятия First Look.

В рамках выставки CES 2025 компания Samsung представила новейшую линейку телевизоров, отличающихся значительными достижениями в области технологий искусственного интеллекта, разрешения 8K и беспроводного подключения. Новые модели обещают повышенную яркость, улучшенное качество изображения, а также функции безопасности и перевода, управляемые искусственным интеллектом.

Samsung

В линейку входят модели Neo QLED 8K и 4K, а также OLED-телевизоры, оснащенные самыми современными функциями искусственного интеллекта. Флагманская модель, Neo QLED 8K QN990F, отличается минималистичным дизайном и работает на базе процессора NQ8 AI Gen3.

Среди ключевых функций ИИ - собственное масштабирование 8K, покадровое улучшение HDR, адаптивная оптимизация звука и цвета. Отличительной новинкой является беспроводной блок One Connect Box, который позволяет подключаться к телевизору на расстоянии до десяти метров, даже через препятствия.

Серия OLED-телевизоров Samsung, возглавляемая моделью S95F, стремится установить новые стандарты яркости: 77-дюймовая модель может похвастаться пиковой яркостью до 4 000 нит, что на 30 % больше, чем в предыдущем году. Однако такая пиковая яркость достижима только в ограниченной зоне измерения. Кроме того, новые модели будут отличаться повышенной частотой обновления 165 Гц, что особенно понравится геймерам, а улучшенная антибликовая технология позволит значительно уменьшить блики.

Сердцем нового поколения телевизоров Samsung является платформа Vision AI, объединяющая различные возможности искусственного интеллекта. Такие функции, как Click to Search, позволяют пользователям определять актеров, места или предметы одежды одним нажатием кнопки, а Samsung Food может распознавать продукты питания на экране и предлагать рецепты.

Еще одно интересное дополнение - функция Live Translate, которая поддерживает перевод субтитров в реальном времени для прямых трансляций на семи языках. Встроенный голосовой помощник Bixby также получит обновление, позволяющее понимать контекстные мультикоманды.

По сообщениям, новые телевизоры появятся на рынке весной и летом 2025 года, включая недавно анонсированные модели Neo QLED 8K QN990F и QN900F, Neo QLED 4K QN90F, QN80F и QN70F, а также OLED-телевизоры S95F, S90F и S85F. Подробности о ценах ожидаются в ближайшие месяцы.

#samsung #ces 2025 #samsung smart tv
Источник: theverge.com
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