Компания GAC Group официально представила свой новый продукт - летающий автомобиль GOVY AirJet, который может достигать дальности полета 200 километров.

На недавнем мероприятии, посвященном запуску нового бренда летающих автомобилей и новых продуктов, компания GAC представила свой новый летающий автомобиль GOVY AIRJET. Это инновационное транспортное средство отличается уникальным дизайном "Hidden Blade" с округлой формой, высотой 2,3 метра и цветовой гаммой белого, черного и синего цветов.

Судя по информации, GOVY AIRJET приводится в движение двигателем собственной разработки GAC, оснащенным множеством дублирующих систем для повышения безопасности. В конструкции используется технология интеграции легких батарейных блоков, обеспечивающая номинальную дальность полета более 200 километров и возможность 30-минутной быстрой подзарядки.

Кроме того, GOVY AIRJET оснащен интеллектуальной системой зондирования, принятия решений и обхода препятствий, включающей в себя как камеры, так и радары.

Также стало известно, что GAC планирует начать процесс сертификации летной годности GOVY AIRJET, запустить производственную линию и открыть бронирование в 2025 году.