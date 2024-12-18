Эта функция уже давно доступна на устройствах под управлением iOS, но теперь она появилась в компьютерном приложении Apple Maps.

Компания Apple усовершенствовала компьютерную версию Apple Maps, запущенную в июле, обеспечив ее функцией Look Around, аналогичной Street View от компании Google. Это обновление позволяет пользователям просматривать в высоком разрешении виды различных мест, включая рестораны, торговые точки, достопримечательности и улицы в соответствующих районах.

"Оглянись вокруг", ранее доступная только на устройствах iOS, стала доступна в Интернете примерно 11 декабря 2024 года. В настоящее время она доступна в нескольких крупных городах США и разных стран, включая Австралию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Гонконг, Новую Зеландию, Португалию, Испанию, Сингапур и другие. Полный список поддерживаемых мест можно найти на официальном сайте Apple.

В конце лета появилась информация о возможном расширении функции Look Around за счет включения в нее сельских районов и дополнительных стран, таких как Марокко, Египет, Иордания, Сирия, Ливан, Китай, Беларусь, Турция, Болгария, Мексика и Словакия, однако это расширение пока не реализовано.

Веб-сайт Apple Maps предлагает интерфейс, схожий с приложением, в том числе направления движения и ходьбы, рейтинги мест и часы работы, а также курируемые гиды. Пользователи также могут заказывать еду прямо из интерфейса Maps и открывать для себя различные места для еды, покупок и путешествий по всему миру.

Apple Maps в Интернете совместим с популярными браузерами Safari, Chrome, Edge и Firefox и доступен на компьютерах Mac, iPad и Windows. Сервис по-прежнему находится в стадии бета-версии.