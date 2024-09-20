На мероприятии в Барселоне прошла глобальная презентация двух планшетов для международной аудитории - MatePad Pro 12.2 и MatePad 12 X, которые уже несколько месяцев продаются в Китае.

Huawei представила MatePad 12 X и MatePad Pro 12.2 на глобальном рынке.

Судя по описанию, основным акцентом MatePad 12 X является 12-дюймовый дисплей PaperMatte с ярким изображением. Новинка имеет разрешение 2.8K (2800 x 1840 пикселей), динамическую частоту обновления, пиковый уровень яркости в 1000 нит и поддержку цветового охвата P3.

Устройство работает на HarmonyOS 4.2 и оснащено до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Что касается камер, то планшет имеет 13 МП заднюю и 8 МП широкоугольную, а также 8 МП фронтальную.

Среди других характеристик — аккумулятор на 10,100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Связь реализована через двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и USB Type-C. Для звука предусмотрено шесть динамиков.

В дизайне MatePad 12 X используется металлический корпус, с толщиной всего 5.9 мм и весом 555 граммов. Планшет выпущен в зеленом и белом цветах.

Планшет MatePad 12 X будет доступен с октября по стартовой цене €649 (примерно $722). В настоящее время открыто предварительное бронирование с возможностью получить скидку и бесплатный стилус M3.