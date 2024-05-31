Компания TAMRON объявила об обновлении специализированного компьютерного программного обеспечения TAMRON Lens Utility и специализированного приложения TAMRON Lens Utility Mobile для смартфонов и планшетов, совместимых с операционной системой Android.

tamron.com

Японский производитель объективов TAMRON совсем недавно выпустил новое обновления для Lens Utility и Lens Utility Mobile Ver.3.0, предлагающие три новые функции, связанные с фокусировкой, которые улучшают качество съемки для фотографов. Версии программного обеспечения будут изменены с текущей версии Ver.2.0 на Ver.3.0, а обновленная версия будет доступна для загрузки с 30 мая 2024 года.

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Обновленная версия Lens Utility и Lens Utility Mobile Ver.3.0 состоит из улучшений существующих функций и новых возможностей настройки объектива. Программное обеспечение TAMRON Lens Utility позволяет пользователям настраивать функции объективов TAMRON на компьютере в зависимости от типа снимков, а также заменять прошивку объектива. В ноябре 2022 года компания TAMRON выпустила приложение Lens Utility Mobile для Android, позволяющее быстро изменять настройки объектива в дороге.

Три новые функции, добавленные в обновление Ver.3.0, призваны упростить процесс съемки и улучшить потребительский опыт. Функции представлены следующим образом:

Задержка старта (Улучшение работы Existing): Эта функция позволяет отсрочить начало движения фокуса после нажатия кнопки настройки фокуса, что позволяет избежать вибраций при записи или звуков нажатия кнопки во время съемки.

Эта функция позволяет отсрочить начало движения фокуса после нажатия кнопки настройки фокуса, что позволяет избежать вибраций при записи или звуков нажатия кнопки во время съемки. Ограничение диапазона фокусировки (новая функция): Пользователи теперь могут изменять диапазон основной фокусировки при ручной фокусировке во время видеосъемки, чтобы случайно не превысить диапазон основной фокусировки при регулировке кольца основной фокусировки.

Пользователи теперь могут изменять диапазон основной фокусировки при ручной фокусировке во время видеосъемки, чтобы случайно не превысить диапазон основной фокусировки при регулировке кольца основной фокусировки. Блокировка астрономической фокусировки (новая функция): Эта функция, предназначенная для астрофотографии, позволяет работать со звездами, фиксируя уровень главного фокуса на бесконечности и блокируя работу кольца главного фокуса, чтобы предотвратить отсутствие фокуса, вызванное непреднамеренными действиями.

Кроме того, уникальная функция приложения Lens Utility Mobile - Focus on digital monitoring - позволяет регулировать расстояние главного фокуса между факторами A и B и выполнять функции фокусировки с помощью дисплея смартфона, используя опыт мониторинга фокуса. Кроме того, с помощью приложения можно настроить маршрут вращения колец диафрагмы и фокусировки, модели панорамных снимков и ступени компенсации EV панорамных снимков.

В целом, обновление Ver.3.0 Lens Utility и Lens Utility Mobile от TAMRON призвано сделать съемку более простой и удобной для фотографов. За дополнительной информацией можно обратится на официальный сайт TAMRON.