Японский производитель объективов TAMRON совсем недавно выпустил новое обновления для Lens Utility и Lens Utility Mobile Ver.3.0, предлагающие три новые функции, связанные с фокусировкой, которые улучшают качество съемки для фотографов. Версии программного обеспечения будут изменены с текущей версии Ver.2.0 на Ver.3.0, а обновленная версия будет доступна для загрузки с 30 мая 2024 года.
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Обновленная версия Lens Utility и Lens Utility Mobile Ver.3.0 состоит из улучшений существующих функций и новых возможностей настройки объектива. Программное обеспечение TAMRON Lens Utility позволяет пользователям настраивать функции объективов TAMRON на компьютере в зависимости от типа снимков, а также заменять прошивку объектива. В ноябре 2022 года компания TAMRON выпустила приложение Lens Utility Mobile для Android, позволяющее быстро изменять настройки объектива в дороге.
Три новые функции, добавленные в обновление Ver.3.0, призваны упростить процесс съемки и улучшить потребительский опыт. Функции представлены следующим образом:
- Задержка старта (Улучшение работы Existing): Эта функция позволяет отсрочить начало движения фокуса после нажатия кнопки настройки фокуса, что позволяет избежать вибраций при записи или звуков нажатия кнопки во время съемки.
- Ограничение диапазона фокусировки (новая функция): Пользователи теперь могут изменять диапазон основной фокусировки при ручной фокусировке во время видеосъемки, чтобы случайно не превысить диапазон основной фокусировки при регулировке кольца основной фокусировки.
- Блокировка астрономической фокусировки (новая функция): Эта функция, предназначенная для астрофотографии, позволяет работать со звездами, фиксируя уровень главного фокуса на бесконечности и блокируя работу кольца главного фокуса, чтобы предотвратить отсутствие фокуса, вызванное непреднамеренными действиями.
Кроме того, уникальная функция приложения Lens Utility Mobile - Focus on digital monitoring - позволяет регулировать расстояние главного фокуса между факторами A и B и выполнять функции фокусировки с помощью дисплея смартфона, используя опыт мониторинга фокуса. Кроме того, с помощью приложения можно настроить маршрут вращения колец диафрагмы и фокусировки, модели панорамных снимков и ступени компенсации EV панорамных снимков.
В целом, обновление Ver.3.0 Lens Utility и Lens Utility Mobile от TAMRON призвано сделать съемку более простой и удобной для фотографов. За дополнительной информацией можно обратится на официальный сайт TAMRON.