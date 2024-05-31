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Kefir32
MSI анонсировала SSD SPATIUM M560 c неметаллической системой теплоотвода
Компания MSI объявила о том, что на выставке Computex 2024 она представит новый твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 5.0 под названием SPATIUM M560.

msi.com

Компания MSI объявила о выпуске своего новейшего твердотельного накопителя SPATIUM M560, который изменит представление о технологиях хранения данных. Это революционное устройство оснащено неметаллической системой теплоотвода с паровой камерой (VC), которая, как утверждается, является «первой в мире» в своем роде.

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SPATIUM M560 разработан для обеспечения высокопроизводительного хранения данных без ограничений, связанных с традиционными системами теплоотвода на основе металла. Благодаря использованию двухфазного потока газа и жидкости для передачи тепла, устройство минимизирует помехи сигналам и обеспечивает более быстрый отвод тепла, гарантируя оптимальную производительность и надежность.

SPATIUM M560 оснащен контроллером E31T от Innolux без DRAM, доступен в версиях емкостью 1 и 2 ТБ и имеет максимальную скорость передачи данных 10 ГБ/с. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которым требуется высокоскоростное хранение данных для таких требовательных приложений, как игры, редактирование видео и анализ данных.

Инновационная система теплоотвода устройства призвана решить распространенную проблему перегрева традиционных SSD-накопителей, которая может привести к снижению производительности и даже потере данных. Благодаря использованию неметаллической системы VC, SPATIUM M560 способен более эффективно отводить тепло, обеспечивая прохладу и надежность устройства даже при интенсивном использовании.

Помимо инновационной технологии отвода тепла, SPATIUM M560 также оснащен передовыми функциями безопасности, включая 256-битное шифрование AES и возможность безопасного стирания. Это гарантирует защиту данных пользователей от несанкционированного доступа и удаления.

Твердотельный накопитель MSI SPATIUM M560 будет представлен на выставке Computex 2024, где он, как ожидается, вызовет большой интерес среди энтузиастов и профессионалов в области хранения данных.

#msi #ssd spatium m560
Источник: ithome.com
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